Codogno, 70enne sfigurato con la catena della bici per un rimprovero: caccia al ciclista picchiatore

Codogno (Lodi) – Passa con la bici elettrica in contromano, un anziano con la moglie che stava parlando con un’altra persona lo rimprovera e nasce una discussione degenerata in violenza. Il grave episodio è avvenuto ieri mattina, poco prima delle 11, in via Santa Francesca Cabrini, a poche decine di metri dall’incrocio con viale Risorgimento: la dinamica dei fatti è ancora al vaglio degli agenti della Polizia Locale, intervenuti sul posto poco dopo, anche perché, almeno fino a ieri, una delle parti in causa non era ancora stata rintracciata. Secondo però una prima ricostruzione dell’accaduto, un giovane straniero, quasi sicuramente di origini africane, in sella ad una bici elettrica stava percorrendo via Cabrini contromano, cioè dalla circonvallazione verso il centro storico. Ad un certo punto, il ragazzo ha incrociato tre persone a piedi in mezzo alla strada ferme a parlare.

La discussione

Il giovane in bici ha improvvisamente bloccato la corsa, verosimilmente perchè uno dei tre gli ha fatto notare che stava procedendo nella direzione sbagliata. Ne è subito nata una discussione con uno dei tre, un 70enne. Dopo un breve diverbio, il giovane ha fatto il gesto dell’ombrello all’anziano che non ha gradito e lo ha spintonato. Da qui la situazione è degenerata: il ragazzo è sceso dalla bici e ha preso in mano la catena della bicicletta e ne è nata una baruffa violenta a colpi di pugni, spintoni e catenate. Poi il pensionato è stato spinto a terra e il ragazzo come una furia lo ha colpito con la catena anche quando era a terra.

Poi l’aggressore ha indugiato per un po’ sul posto, ha recuperato alcune cose cadute per terra e si è allontanato tranquillamente dalla zona. L’epilogo è stato comunque drammatico con il 70enne sanguinante al volto e con l’uomo in sella alla due ruote fuggito, sembra verso la circonvallazione. Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Casalese che ha medicato sul posto l’uomo ferito, trasferendolo poi al Pronto soccorso di Codogno per ulteriori accertamenti ma comunque fortunatamente in codice verde.

Intanto, la Polizia locale, raccolta la testimonianza dell’aggredito, si è subito messa alla caccia del ragazzo e, fino a ieri pomeriggio, le ricerche erano ancora in corso. Secondo gli inquirenti, però ci sarebbero buone possibilità di rintracciarlo anche perché la scena sarebbe finita sotto le telecamere di un privato e probabilmente anche di quelle comunali. Comunque l’eventuale denuncia scatterebbe solo a querela di parte anche se resta l’increscioso episodio che le forze dell’ordine cercheranno di ricostruire nei dettagli.