Contromano sulla bici elettrica, anziano lo rimprovera: lui lo prende a colpi di catena in faccia

Codogno (Lodi) - Colpisce al volto un anziano con la catena della sua bicicletta perché, pochi istanti prima, lo aveva rimproverato in quanto percorreva la strada contromano. E' successo questa mattina in via Santa Francesca Cabrini a Codogno con protagonisti un giovane straniero in sella alla sua bici elettrica ed un 70enne che stava percorrendo la via a piedi.

Quando ad un certo punto si sono incrociati, è scattata la lite: forse un rimprovero per la condotta di guida o forse una diverbio con una parola di troppo, chissà. Quanto è successo è ancora al vaglio degli agenti della Polizia Locale giunti sul posto i quali hanno potuto ascoltare solo la versione dell'anziano visto che il giovane in bici si è volatilizzato e, fino ad oggi pomeriggio, non era ancora stato rintracciato. Fatto sta che il 70enne è finito all'ospedale, in codice verde, con una ferita al volto causata dalla catena della bici con la quale il giovane ha visto bene di risolvere la contesa.