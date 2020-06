Codogno (Lodi), 2 giugno 2020 - Ieri pomeriggio è stata posata la targa di commemorazione dei morti della pandemia all’ingresso del cimitero che stamattina il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella omaggerà posando una corona di fiori di fianco a due corazzieri: sarà uno dei momenti solenni della visita del Capo dello Stato in città per la festa della Repubblica. Ieri fervevano ancora i preparativi con gli operai che, dopo aver pulito tutta la cancellata, hanno ridipinto le colonne e i muri d’ingresso del camposanto, mentre è stata allestita l’aiuola di fronte con la messa dimora di diverse piantine da fiore.

La stele con la scritta "Il presidente della Repubblica a ricordo dei caduti del Covid 19" e l’emblema della Repubblica, è stata collocata proprio sopra la piccola statua della Madonna che per l’occasione è stata oscurata con una copertura per agevolare la posa della corona di fiori. Il Presidente arriverà in città attorno alle 11, secondo quanto appreso, dopo la sua partecipazione alle 9 all’Altare della Patria a Roma. Il percorso per giungere fino all’ingresso del Municipio è stato definito, ma ovviamente rimane top secret per questioni di sicurezza.

Questa mattina tutti i cestini portarifiuti del centro storico e della zona antistante il cimitero saranno sigillati. Il centro storico della città sarà completamente “blindato“: sarà vietata la circolazione e la sosta in via Roma, in via Vittorio Emanuele, nel tratto tra piazza XX Settembre e via Cavour, e tutto il piazzale del cimitero, mentre sarà vietato solo circolare in via Cavallotti, via Costa (tra via Verdi e piazza Cairoli), in via Trimerio. Divieto di sosta anche in via Garibaldi, via Galilei, via Cavour (lato destro), via Gattoni. Il breve tratto antistante il Municipio, dove sosterà l’auto presidenziale, sarà off limits anche per i semplici pedoni.

Tutto è pronto anche nel cortile dell’ala “nobile“ del Municipio dove Mattarella rivolgerà un saluto ai partecipanti dell’evento: in totale una trentina tra i sindaci dell’ex zona rossa, rappresentanti della Protezione Civile e della Croce Rossa, vescovo di Lodi e parroco di Codogno, capigruppo consiliari e esponenti della giunta codognese, oltre al presidente della Lombardia, Attilio Fontana. Un drappo bianco è stato collocato a copertura dell’ala del Comune ancora puntellata. Inoltre una maxi bandiera tricolore è stata posta in verticale sulla torretta della farmacia che si affaccia su piazza XX Settembre. Il mercato ambulante di piazza Cairoli si terrà regolarmente: non ci saranno infatti limitazioni di alcun tipo mentre i tavolini del bar sulla piazza di fronte alla chiesa parrocchiale verranno completamente rimossi così come la struttura ludica sotto la Loggia della Mercanzia.