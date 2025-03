Codogno, il rebus degli accessi alle scuole: dirigenza e Comune cercano soluzioni anti-caos

Codogno, 21 marzo 2025 – Il consiglio d’istituto del comprensivo di Codogno boccia l’ipotesi di chiusura degli accessi alle scuole di via Vittorio Emanuele e, seppur il parere sia prettamente consultivo, ora occorrerà far tesoro di queste indicazioni per elaborare un “pacchetto“ di soluzioni viabilistiche che vadano bene per l’intero comparto scolastico del centro storico.

La dirigente scolastica in queste ore sta mettendo nero su bianco una proposta da protocollare in Municipio e da condividere sicuramente con i componenti comunali della commissione servizi al cittadino che è stata convocata per lunedì prossimo alle 18.30.

Il nodo dell’uscita e dell’entrata retrostante del plesso Anna Vertua Gentile e della materna Rapelli infatti fa discutere: da un lato c’è chi ne sottolinea la comodità anche nell’ottica di snellire ulteriormente la zona di via Pietrasanta e via Cattaneo mentre il Comune spingerebbe per la chiusura dei varchi in via Vittorio Emanuele mettendo in campo contestualmente una viabilità alternativa pedonale tutta interna per chi, per esempio, deve accedere alla materna Rapelli.

Comunque l’amministrazione comunale ha deciso di non lasciare scoperti i varchi di via Vittorio Emanuele prevedendo il presidio, non fisso tutti i giorni, di un agente di polizia locale alla mattina.

Il Comune, dunque, attende la proposta della dirigenza scolastica ed è pronta a discutere anche soluzioni alternative come per esempio l’introduzione del servizio “pedibus“. Sul piatto sembrava essere stata messa anche la possibilità di installare una fila di paletti “intelligenti“ lungo il tratto interessato di via Vittorio Emanuele ma, a quanto sembra, al Comune la soluzione non piace.

Intanto, in una circolare di inizio mese, per ragioni di sicurezza, la dirigenza scolastica ha vietato l’entrata e l’uscita dalla porta adiacente alla scala antincendio di via Cavour per quanto riguarda le scuole medie.