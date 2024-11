Codogno, tre falsi tecnici dell'acqua raggirano due pensionati e gli rubano mille euro

Codogno (Lodi), 29 novembre 2024 – Truffe di falsi tecnici ai danni di anziani, nel Basso Lodigiano è allarme. Oggi, 29 novembre, secondo raggiro in pochi giorni. Ancora una volta falsi tecnici dai modi affabili hanno carpito la buona fede di pensionati lodigiani, per poi saccheggiargli l’abitazione. La banda è tornata a colpire ai danni di due pensionati ultrasettantacinquenni residenti a Codogno, nella zona di via Adda. Il colpo è andato a segno in piena mattinata, verso le 11 e a seguire è stato segnalato ai carabinieri della compagnia di Codogno che, insieme alla polizia locale, stanno cercando i malfattori.

Sono entrati in azione, in particolare, tre uomini. Si sono presentati alla porta dei pensionati che, in buona fede, li hanno lasciati entrare nella propria abitazione. Con la classica scusa del problema all'acqua, che avrebbe potuto danneggiare, per una presunta perdita o contaminazione, i loro averi, gli intrusi avrebbero detto agli anziani di mettere da parte i soldi e alla fine sono fuggiti con un bottino di 1.000 euro in totale. Sono scappati a bordo di una Volkswagen grigia. Il tempo di realizzare l’accaduto ma ormai era troppo tardi. Il colpo precedente era stato denunciato il 27 novembre, quando falsi tecnici del gas avevano raggirato una coppia di pensionati, residenti a Casalpusterlengo, nella zona residenziale tra la via Emilia strada statale 9 e la strada provinciale Mantovana 234. Tutto per poi fuggire con gioielli e contanti. In quell’episodio erano stati arraffati 2000 euro e preziosi, il cui valore era da quantificare. Ora la guardia resta alta, perché potrebbe trattarsi della stessa banda. Ma anche perché i malfattori potrebbero tornare a colpire.