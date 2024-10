Clinica mobile in città. Prevenzione cancro al seno. Screening gratuiti

Prevenire è meglio che curare. Così recita il proverbio che verrà messo in pratica martedì 15 e mercoledì 16 con l’unità mobile per la prevenzione oncologica che, dalle 9 alle 17 di entrambi i giorni (il primo al piazzale parcheggio della Coop di viale Pavia 102, il secondo in piazza Vittoria), eseguirà screening gratuiti per il cancro al seno. Il servizio è pensato per chi ha tra i 25 e i 44 anni, periodo della vita in cui si tende a vedere il rischio di tumori come qualcosa di lontano, e quindi si fanno pochi controlli preventivi. L’esito sarà dato subito e nel caso sia positivo la paziente sarà seguita da medici esperti per ulteriori analisi. L’iniziativa è denominata “Senologia al centro“ ed è organizzata da Lilt Lodi (Lega italiana per la lotta contro i tumori), col contributo di LeComunali Farmacie ed il sostegno di Asst Lodi (era presente alla presentazione il direttore generale Guido Grignaffini). È possibile prenotare un appuntamento chiamando dalle 9 alle 12 di oggi e domani al 3290757757. "Su 17mila visite ambulatoriali nel Lodigiano nel 2023 – ha detto Bianca Groppelli, vicepresidente di Lilt Lodi –, il 45% sono senologiche (cioè circa 7.600). Di quest’ultime l’11% sono stati casi sospetti, cioè circa 830 persone. La prevenzione è fondamentale". Anche Mara Milosi, che per Lilt si occupa di promozione e organizzazione, ha ribadito l’importanza di raggiungere la fascia di popolazione più giovane. L.P.