Ciclopedonale lungo la sp 16. È rush finale

Entrano nella fase finale i lavori di riqualificazione del percorso ciclopedonale lungo la provinciale 16, che si sviluppa toccando i comuni di Zelo Buon Persico, Cervignano d’Adda e Galgagnano. Nei giorni scorsi, il presidente della Provincia di Lodi, Fabrizio Santantonio, insieme ai sindaci di Zelo Angelo Madonini, e di Cervignano Emilio Grilli, ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento del cantiere. L’intervento, coordinato dalla Provincia di Lodi e finanziato con risorse regionali per 1,5 milioni di euro, ha previsto la completa riqualificazione della pista ciclopedonale, nel tratto tra Galgagnano e Zelo. Sono state sostituite le vecchie barriere di protezione, in acciaio con rivestimento in legno, fortemente deteriorato, con parapetti in acciaio corten, un materiale altamente resistente e a bassa manutenzione. La ditta incaricata ha inoltre provveduto al rifacimento della pavimentazione in asfalto per eliminare dissesti e avvallamenti e assicurare una superficie più uniforme e alla posa di nuova segnaletica orizzontale e verticale, migliorando la visibilità e la fruibilità del percorso. "Un altro tassello si aggiunge agli interventi sostenuti dalla Provincia per il potenziamento della rete ciclopedonale territoriale su percorsi sicuri e ben integrati nel contesto paesaggistico, che incentivano a forme di mobilità più sostenibili e valorizzano il patrimonio naturale - dice il presidente Fabrizio Santantonio -. Come per tutti i nostri interventi prevediamo la piantumazione di alberi lungo il tracciato, che offriranno ombra e bellezza per chi la percorre". Dai sindaci soddisfazione per l’imminente conclusione dei lavori di una "ciclopedonale che costituisce un asse fondamentale per la mobilità dolce nel Nord lodigianoi".