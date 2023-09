Ciclista investito e ucciso Era un cinese di 48 anni

È stato un familiare, a quasi una settimana dal tragico incidente del quale è rimasto vittima, a riconoscere il ciclista travolto e ucciso da un’auto mercoledì sera lungo la provinciale che collega Gravellona Lomellina a Vigevano: Cunguo Jin, 48 anni, cinese, era giunto in Italia con visto turistico a luglio, ospite dal cugino che abita a Vigevano. Il riconoscimento è avvenuto all’Istituto di medicina legale di Pavia. L’uomo, mercoledì scorso, era in sella alla sua bicicletta quando, per cause che sono ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Vigevano, è stato urtato da una Range Rover Evoque condotta da un uomo di 59 anni. Un impatto violentissimo, che ha gettato il ciclista a diversi metri dal luogo del sinistro, provocando il suo decesso immediato. Che la vittima potesse essere cinese era stato desunto dal ritrovamento di un cellulare con le scritte in quella lingua.