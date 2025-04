Chiedevano l’elemosina davanti ai supermercati. Daspo urbano e multa

Stazionavano nei pressi dei centri commerciali di Casalpusterlengo e per un 53nne di nazionalità rumena, e un 43enne italiano entrambi domiciliati nel Lodigiano, è scattato il cosiddetto “daspo urbano“.

È stata la pattuglia della Polizia Locale ad elevare sanzioni ai due questuanti per violazioni al regolamento comunale di Polizia Urbana: oltre al verbale di oltre 100 euro a testa, ad entrambi sono stati notificati i provvedimenti di allontanamento. Il questore potrebbe poi inasprire la pena.

"Il regolamento comunale contempla diverse ipotesi che prevedono il cosiddetto daspo urbano applicato – dice il sindaco Elia Delmiglio –, oltre al caso sanzionato dalla Locale, anche per un soggetto colto in pubblico in stato di manifesta ubriachezza o se compie atti contrari alla pubblica decenza o viene pizzicato a fare il parcheggiatore abusivo".