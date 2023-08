A Castiglione d’Adda un garage va in fiamme: carbonizzate quattro moto d'epoca

Castiglione d'Adda (Lodi), 4 agosto 2023 – Garage in fiamme, carbonizzate quattro moto d'epoca. Il box di un privato ha preso fuoco a Castiglione d'Adda, in via Principe Amedeo. La rimessa, inserita tra una serie di garage, è stata dichiarata inagibile. Hanno spento la combustione, la cui origine è tutt'ora al vaglio dei vigili del fuoco, le squadre del comando provinciale di Lodi e del distaccamento volontario di Casalpusterlengo.

Il 115 ha mandato sul posto due autopompe e i vigili hanno spento il rogo e raffreddato pareti, ambiente, contenuto e le due ruote ormai andate distrutte. Al loro arrivo il garage è stato trovato aperto. Ma, per fortuna, non si è ferito nessuno. I carabinieri della compagnia di Codogno sono intanto intervenuti per avviare i dovuti accertamenti in merito all'episodio e capire cosa potrebbe essere successo. Per poter essere riutilizzato, il box andrà ripristinato.