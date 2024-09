Castelgerundio, allevatore sotterra decine di carcasse di maiale in un campo: analisi per la peste suina

Un allevatore è stato segnalato all’autorità giudiziaria per aver sotterrato le carcasse di decine di maiali in un campo destinato allo stoccaggio del letame nei pressi di un allevamento a Castelgerundo, nel Lodigiano. Lo smaltimento delle carcasse in proprio è vietato ed è particolarmente pericoloso durante l’epidemia di peste suina che ha già colpito decine di allevamenti in Lombardia.

La segnalazione è arrivata alla polizia provinciale di Lodi da un cacciatore che, mentre stava addestrando i propri cani all'aperto, si è accorto di una carcassa che spuntava da un cumulo di letame. Sono stati allertati anche i Forestali e l’Agenzia per la tutela della salute. Le prime analisi condotte sulle carcasse non hanno al momento riscontrato la presenza del virus della peste suina africana.