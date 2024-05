Cascina dismessa ripulita. Era il deposito dei ladri

Cosa ci fanno in una cascina abbandonata un motociclo, un compressore e un caricabatterie, tutti in buone condizioni? Se lo sono chiesti i carabinieri di Soresina che venerdì nel pomeriggio hanno effettuato un giro d’ispezione in luoghi solitamente disabitati. Uno di questi è una cascina dove a volte trovano riparo dei senza tetto. Nel giro di ispezione i militari si sono imbattuti in questo “magazzino” abusivo e constatato che lì non aveva ragione di essere. L’indagine è partita dalla targa del motorino e in breve i carabinieri hanno trovato che il proprietario del mezzo era una ditta di Caorso che proprio la notte precedente aveva subito un’intrusione da parte dei ladri che avevano rubato della merce, compreso il motorino. Gli oggetti ritrovati sono stati restituiti e i militari di Soresina stanno indagando per capire chi li ha portati nella cascina. P.G.R.