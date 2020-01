Casalpusterlengo (Lodi), 5 gennaio 2020 - Il sindaco di Casale, Elia Delmiglio, prevede un 2020 importante per la città. "I primi sei mesi di amministrazione sono stati di assestamento, avevamo un bilancio già approvato e una programmazione definita dalla precedente amministrazione – precisa –. Ora mostreremo il cambiamento promesso, con temi nuovi e progetti. Un primo obiettivo è la volontà di costituire un tavolo con associazioni di categoria".

Uno dei primi temi è la ProLogis, area ex Seliport tra Casale e Somaglia. "Parliamo di un’area già urbanizzata che vedrà entrare nelle casse un milione e 700mila euro che ci faranno fare lavori pubblici attesi. Riqualificheremo l’asse urbano di via Emilia e Mantovana con la nuova rotatoria per la messa in sicurezza di via Cadorna e dell’accesso alla scuola Cesaris. Ne realizzeremo un’altra in via Battisti, zona caseificio Croce e sistemeremo la rotonda Conad. Si sommano il miglioramento della rete ciclo pedonale, stradale e viaria" sottolinea Delmiglio.

"Siamo anche in partenza con la zona Ex Samor a nord di Casale dove la proprietà vuole rilanciare un’area non urbanizzata con capannoni abbandonati – aggiunge –. Acceleriamo l’iter urbanistico per avere villette e istituti commerciali. Per l’ Area Peveralli invece, sulla via Emilia, il 2020 anno sarà della svolta con l’arrivo di abitazioni e insediamenti commerciali".

Opera pubblica attesa da quaranta anni è poi la tangenziale. "Partiranno finalmente i lavori – ricorda il sindaco –. Siamo ottimisti di vedere le ruspe. Vigileremo". Sul tema della sicurezza "avremo progetti da portare avanti come il potenziamento della polizia locale, con l’assunzione di un agente, l’acquisto di un ufficio mobile per cui speriamo d i riuscire a vincere un bando regionale a breve. Per la vigilanza notturna privata stiamo cercando di ottenere risorse per un pattugliamento più intenso. Prevediamo un incremento delle ore e dei luoghi sensibili monitorati. Oggi il controllo riguarda solo immobili pubblici, ma alcune aree produttive, luoghi pubblici e residenziali particolari avrebbero bisogno di un aiuto in più. E i controllori avranno contatto diretto con il nostro controllo di vicinato".

Tra i sogni, invece, c’è Piazza Repubblica "vorremmo riqualificare l’area e ci sono proposte con il coinvolgimento di soggetti privati. Sulla pubblica illuminazione "lavoriamo per riscattare i 2.700 punti luce rimasti a Enel, cioè il 70% e arrivare a risparmiare denaro e migliorare il servizio con led" specifica. "C’è anche la volontà di avere una Casale sempre più viva e punto di riferimento della Bassa" conclude.

