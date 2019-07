Casalpusterlengo (Lodi), 7 luglio 2019 - La videosorveglianza potrebbe arrivare anche nei parchi pubblici a Casale. Vittime delle angherie di giovani e meno giovani – dalle devastazioni dei giochi a quelle di panchine e staccionate – le aree verdi cittadine potrebbero essere messe maggiormente in sicurezza a partire dal prossimo autunno.

"L’idea che abbiamo è quella di intervenire il prima possibile – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Alfredo Ferrari – Prima però dobbiamo effettuare una mappatura delle telecamere già presenti in città, capire quali necessitano di manutenzione dall’ordinaria alla straordinaria, e capire quindi cosa serve. Chiusa questa fase, potremo passare all’implementazione quindi all’installazione di nuovi occhi elettronici a partire da settembre".

Già individuate alcune aree sensibili dove intervenire. "Una sarà il parco tra via Tintoretto e via Buozzi, dove abbiamo già avuto segnalazioni dai cittadini – chiarisce Ferrari – Andremo poi ad intervenire vicino alla stazione, in particolare dove ci sono i parcheggi nella zona alberata e i posteggi delle bici. Questi sono solo due esempi, ma ci sono tanti altri parchi e luoghi a grande fruizione pubblica che andranno maggiormente attenzionati".

Tra questi il parco delle Molazze e, sempre nei pressi dello scalo ferroviario, il Puecher, anche se qui già la nuova illuminazione potrebbe dar man forte. "Con la totale illuminazione a led della città potranno esserci sicuramente dei benefici per la sicurezza", conclude Ferrari.