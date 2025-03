Lodi, ubriaco prende a calci e pugni la convivente incinta che sta dormendo: arrestato

Casalpusterlengo (Lodi), 6 marzo – Picchia selvaggiamente la compagna incinta mandandola in ospedale e per lui scatta il provvedimento legato alla normativa sul Codice Rosso: attorno all'una di questa notte, ambulanza del 118 e carabinieri sono arrivati a sirene spiegate presso un'abitazione di via Battisti all'interno del Villaggio Pilota, a Casalpusterlengo, per soccorrere una donna straniera di circa 25 anni che era stata presa a calci e pugni dal convivente.

Alcolismo

L'uomo sembra avesse abusato di sostanze alcoliche. Mentre la giovane è stata successivamente trasferita presso il pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Lodi in codice giallo, l'aggressore è stato fermato e condotto in caserma per ulteriori accertamenti: non è escluso che per lui scatti l'arresto disposto dalla Procura della Repubblica di Lodi secondo le norme legate appunto alla normativa più restrittiva sulla violenza sulle donne entrata in vigore nel 2019.