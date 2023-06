Casalpusterlengo, furto alla scuola Griffini: i ladri rubano solo i pc nuovi

Casalpusterlengo (Lodi), 13 giugno 2023 – Ladri “tecnologici” arraffano i computer nuovi della scuola e snobbano i più datati. Danni per decine di migliaia di euro. Duro colpo alla scuola Griffini, che fa parte dell’Istituto comprensivo di Casalpusterlengo, diretto dalla preside Pasqualina Lucini Paioni.

Il colpo nella notte tra il 12 e il 13 giugno 2023, che precedeva la seconda prova d’esame per i ragazzi in uscita dalla scuola secondaria di primo grado.

Si presume che i ladri siano passati dal retro, fino a percorrere tutti i corridoi dei tre piani dell’istituto, che è piuttosto ampio e a arrivare a ciò che volevano mettere nel mirino.

Il sospetto

Potrebbe infatti trattarsi di qualcuno che conosce bene la scuola, dato che, nel bottino, sono stati inclusi soltanto i 24 computer più nuovi (abbinati alle nuove lavagne multimediali presenti nelle classi). Sono state divelte e spostate anche le macchinette del caffè e dell’acqua.

Il danno totale è ancora da quantificare, ma si tratta di decine di migliaia di euro. Un duro colpo per l’istituto che, ora, nell’arco dell’estate, dovrà cercare di risolvere la situazione. Tutto per garantire la didattica. Il disagio di ieri mattina alle 7.30, quando è stata scoperta l’irruzione, ha riguardato anche le stesse prove d’esame.

I carabinieri della stazione locale sono arrivati subito, ma è stata chiamata anche la scientifica, per ricercare eventuali tracce o impronte digitali utili alle successive indagini. Questo ha richiesto tempo e i ragazzini che dovevano affrontare la prova d’esame di italiano, quindi, sono stati spostati nel vicino plesso Scotti della scuola primaria. Poi, per fortuna, l’esame, ormai in ritardo di mezz’ora, si è svolto regolarmente. I ladri erano esperti.

Dopo aver aperto anche il laboratorio di informatica dell’istituto, infatti, hanno “scelto” di non arraffare i notebook e il computer lì presenti (forse perché più datati rispetto agli altri apparecchi elettronici presi durante il blitz e acquistati quest’anno). Nella notte c’è stato un ulteriore furto, ma in abitazione e nella vicina Livraga.