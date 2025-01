Carrozzine in regalo all’Asst di Lodi

Quattro carrozzine elettriche nuove sono state donate e consegnate ieri all’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi da parte dell’associazione di volontariato Cancro Primo Aiuto. "La nostra realtà ha sede a Monza ed è nata da un gruppo di industriali che volevano mettere a disposizione dei malati oncologici un secondo parere gratuito, a conferma della prima diagnosi e del percorso di guarigione prospettato e complicanze comprese - spiega Flavio Ferrari, amministratore delegato –. Abbiamo 30 anni di attività alle spalle e siamo sorti per portare un supporto ai malati di cancro, abbracciando, a 360 gradi, ogni forma di fragilità". "Da allora nacquero gli Hospice, ben sette realizzati con investimenti privati, il primo a Monza con la Fondazione Don Gnocchi – aggiunge –. Edifici donati successivamente e dati in gestione alle aziende ospedaliere dei territori interessati. Si acquistano e si regalano i primi ecografi, per arrivare agli acceleratori lineari in sinergia con la Regione e molti imprenditori. Il tutto per modernizzare le apparecchiature degli ospedali pubblici". Le carrozzine elettriche donate a Lodi sono denominate “Trioway”. Si tratta di modelli innovativi e funzionali costruiti con un sistema all’avanguardia che consente di regolare la velocità in base alle necessità dell’utilizzatore. Togliendo la parte “motorizzata” inoltre, essi diventano delle normalissime carrozzine standard. Entrano facilmente in ascensore. "Ringraziamo l’associazione per la vicinanza dimostrata ai pazienti del nostro territorio – sottolinea Guido Grignaffini, direttore generale dell’Asst Lodi (che ha consegnato ai volontari una targa di ringraziamento) –. Queste carrozzine potranno infatti migliorare la qualità della vita dei nostri assistiti, garantendo loro una maggiore autonomia". P.A.