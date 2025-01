Capannoni tra le fiamme. La Procura apre un’inchiesta

LODIVECCHIO (Lodi)C’è un fascicolo aperto presso la Procura del Tribunale di Lodi per cercare di capire con esattezza le cause del terribile incendio che ha devastato, in piena notte tra sabato e domenica, un paio di capannoni collocati in viale Europa a Lodivecchio. Attorno all’1.15, infatti alcuni passanti hanno notato le fiamme divampare ed hanno chiamato i vigili del fuoco i quali si sono messi all’opera terminando le operazioni di spegnimento e smassamento solo attorno alle 2.30 della notte tra domenica e lunedì. Il rogo ha devastato la struttura dell’azienda “48orepallets“, specializzata in manufatti in legno, e l’edificio a fianco dove si producono tessuti. I carabinieri del comando compagnia di Lodi riceveranno nelle prossime ore il verbale relativo all’intervento effettuato dai pompieri e si interfacceranno con l’autorità giudiziaria per le successive indagini. Nulla, al momento, sembra essere escluso tra le ipotesi per spiegare le cause del rogo che ha causato ingenti danni. M.B.