Lodi, strade dissestate dal maltempo: al via i cantieri. Disagi alla circolazione sulle provinciali

Valera Fratta (Lodi), 27 gennaio 2025 – Cedimenti e dissesti delle banchine stradali lodigiane, scattano i cantieri per il ripristino e si invita alla prudenza. La Provincia di Lodi comunica: ”Sono in corso, da oggi 27 gennaio 2025, i lavori di messa in sicurezza e ripristino delle banchine stradali lungo alcuni tratti della viabilità provinciale. Punti interessati da cedimenti e dissesti – e ancora –. Questi problemi sono stati causati, nei mesi scorsi, da intensi eventi meteorologici”. L'intervento ha un costo complessivo di 115.000 euro, coperto da fondi ministeriali. Lungo i tratti di strada interessati dai lavori, la circolazione sarà regolata da semafori, con transito a senso unico alternato.

I cantieri

In particolare, il primo cantiere riguarda un tratto di circa 400 metri della strada provinciale 412 Valtidone, nel territorio di Valera Fratta. La Provincia precisa:”Le operazioni dovrebbero concludersi entro 5 giorni, per poi dare luogo ad un secondo intervento”. Quest’ultimo è previsto sulla strada provinciale 123 Sant'Angelo Lodigiano-Valera Fratta, per un tratto di circa 1.300 metri, nel territorio di Marudo. Farà seguito un ultimo cantiere, lungo la provinciale 235, ma nel territorio di Sant'Angelo Lodigiano.