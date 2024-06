Cantiere lumaca in stazione. Il Comune “convoca“ Rfi

L’amministrazione comunale “sfida“ Rfi sui lavori dello sfondamento del quinto binario dello scalo ferroviario che, nonostante le promesse dello scorso mese di febbraio, non sono ancora ultimati. Anzi, la sensazione netta è che rispetto a quanto dichiarato circa tre mesi fa in un sopralluogo, i lavori da allora non siano mai ripresi e dunque già alcune settimane fa era chiaro il mancato rispetto della data di fine maggio come ultimazione lavori. Il Comune però ora vuole risposte concrete da Rfi ed ha convocato per il 13 giugno prossimo alle 11 una conferenza stampa alla presenza di funzionari dell’ente ferroviario durante la quale attenderà chiarimenti sui motivi del cantiere lumaca ed un aggiornamento (si spera) definitivo sull’ultimazione dei lavori e sull’apertura del tunnel sotto i binari che permetterà ai pendolari di uscire anche in viale Trivulzio.

Il timore è che, se l’intervento non viene completato prima dell’estate, se ne debba riparlare in autunno. Del resto è evidente che l’opera, che fa parte di un progetto più ampio di riqualificazione della stazione ferroviaria iniziato ormai nel 2018, va avanti incredibilmente a rilento e ad oggi non è ancora funzionale allo scopo. Eppure non mancano molti lavori: sostanzialmente occorre pianificare la posa della pavimentazione e poi potrà essere aperto all’utenza. Per gli ascensori di servizio per tutti i binari, invece, occorrerà attendere ancora la fine dell’anno. Lo sfondamento del quinto binario permetterebbe al Comune di chiudere al transito la vicina passerella pedonale che versa in condizioni pietose.