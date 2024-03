Campionato dell’acqua. Trionfa classe di Maleo

Si è concluso il campionato dell’acqua lodigiana. A trionfare è stata la classe quarta A dell’Istituto comprensivo di Maleo “Giovanni Paolo II”. Per la prima volta dopo il Covid, venerdì la sfida finale tra alunni di quarta elementare, per conquistare la “goccia d’oro”, si è svolta in presenza, al cinema Fanfulla di Lodi, dove è stato proposto lo spettacolo Abracadacqua. I vincitori del Campionato dell’acqua sono stati, dal primo al quarto posto: classe 4 A di Maleo; classe 4 B scuola Don Gnocchi di Lodi; classe 4 D scuola Andena di Casalpusterlengo e 4 A di Mulazzano e 4 di Graffignana. Alle battute finali erano presenti 31 classi, per un totale di quasi 650 bambini, provenienti da ogni angolo della provincia di Lodi, da Castelnuovo Bocca d’Adda a Zelo Buon Persico. Tutti nati nel 2014, l’anno in cui è stato avviato il progetto “Acqua e Vinci – Campionato dell’Acqua Lodigiana”. L’iniziativa, in questa edizione, ha registrato un record di partecipanti con 48 classi iscritte e 900 bambini. A proporre la manifestazione è stata, come sempre, Sal Società acqua Lodigiana, in collaborazione con MFLM Movimento lotta contro la fame nel mondo. Il Campionato si svolge con l’AcQuizzone, un format che permette agli alunni di “giocare” con l’acqua, inquadrando il tema da cinque diverse angolature: Acqua nel Lodigiano, Accesso all’acqua, Acqua e sostenibilità, Le forme dell’acqua e Agenda 2030. È stata inaugurata anche la mostra "Pensa all’Acqua": un progetto che vede collaborare Sal e il Liceo Artistico Piazza di Lodi, con l’obiettivo comune di fare crescere l’attenzione per l’acqua, come elemento essenziale per la vita, che troppo spesso viene dato per scontato. P.A.