Campionato dell’acqua: si decide il vincitore

In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, dopo gli incontri in aula svoltisi tra ottobre 2022 e gennaio 2023 e le fasi eliminatorie portate avanti tra febbraio e marzo, oggi si sfideranno on line, con quiz e rebus, le 5 classi finaliste del concorso “Acqua e Vinci“ promosso da Società acqua Lodigiana riservato alle classi quarte delle primarie. Le finaliste sono la 4A di Casalpusterlengo, la 4A e la 4B di Caselle Lurani, la 4A dell’istituto Tondini di Codogno e la 4A della Scuola Diocesana di Lodi. Il Campionato dell’Acqua Lodigiana (progetto promosso con Movimento per la lotta contro la fame nel mondo che quest’anno ha coinvolto circa 800 bambini di 40 classi diverse, in 24 comuni del territorio) è all’ottava edizione. Durante il collegamento on line di stamattina, cui sono state invitate anche tutte le 40 classi partecipanti al percorso, sarà trasmesso anche un prezioso contributo video di due cooperanti di MLFM impegnati in questo momento nei progetti idrici in Rwanda. P.A.