Brucia il sottobosco Lambite le abitazioni

Fiamme in località Costa Regina, territorio di San Colombano al Lambro, ieri di mattina e per l’intero pomeriggio con l’allarme scattato attorno alle 11: una porzione di circa 3mila metri quadrati di sottobosco sulla collina ha cominciato a incendiarsi, con la colonna di fumo nero che era visibile anche a grande distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Casalpusterlengo e Sant’Angelo Lodigiano, che hanno subito aggredito il fronte del rogo mentre stava già lambendo alcune abitazioni. Gli esperti tra i pompieri non escludono un gesto involontario, come una sigaretta gettata ancora accesa nel sottobosco secco per la mancanza d’acqua; e neppure possono in questa prima fase delle indagini dire con certezza se si sia trattato di un rogo appiccato apposta. Ipotesi di diverso segno, tutte al vaglio dei pompieri che hanno lavorato sul posto per diverse ore combattendo le fiamme. Sicuramente il vento e la siccità sono stati alleati dell’incendio che comunque è stato domato prima che potesse degenerare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

M.B.