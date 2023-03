Brembio, scuola devastata da raid: carabinieri a caccia di indizi per trovare i colpevoli

Carabinieri in azione

Brembio (Lodi) – Carabinieri di nuovo al lavoro, ieri, per cercare di trovare indizi utili a risalire ai colpevoli della devastazione del plesso scolastico elementare e medie che si affaccia su piazzale Europa a Brembio, avvenuta sabato: il sopralluogo ripetuto da parte delle forze dell’ordine, dopo un primo intervento domenica mattina, fa intendere che gli inquirenti non lasceranno nulla di intentato.

Ogni elemento, anche piccolo, è utile alle indagini. Oggi riprenderanno le lezioni scolastiche che ieri, invece, non si sono potute tenere perchè il personale ha dovuto sistemare ogni cosa dopo il passaggio dei ladri vandali (almeno due) i quali hanno forzato una finestra e, una volta all’interno, hanno iniziato la scorribanda indisturbati.

Lo scenario che si era presentato davanti agli operatori, che hanno scoperto l’incursione, è stato desolante: i teppisti hanno danneggiato porte ed arredi, hanno infierito sulla mensa e sul refettorio, hanno aperto cassetti, buttato all’aria ogni cosa, sventrato i distributori delle bevande rubandone il contenuto e addirittura spruzzando salsa di pomodoro sui muri dei locali scolastici.

Un autentico scempio. Anni fa era successo un fatto analogo sempre all’interno dell’istituto di piazzale Europa, ma stavolta fa specie l’accanimento. Telecamere all’interno del plesso e in piazza Europa, purtroppo, non ce ne sono per cui il lavoro degli inquirenti è oltremodo arduo.

A Sant’Angelo Lodigiano invece, all’interno del plesso Collodi, scuola secondaria di primo grado, si è registrata un’incursione. I ladri si sono impossessati di sette i computer portatili e hanno anche rubato monetine dai distributori automatici. La scoperta del furto è stata fatta ieri mattina alla ripresa delle lezioni.