Riccardo Corsini, a Brembio una fiaccolata per ricordare il giovane volontario di Protezione Civile scomparso un anno fa

Brembio (Lodi), 8 marzo 2024 - Brembio ricorderà il giovane compianto volontario di protezione civile Riccardo Corsini con una fiaccolata.

Il ritrovo è lunedì 11 marzo 2024, alle 20, in via Della Chiesa 45, da dove il corteo proseguirà fino al cimitero. A chi parteciperà, è stato chiesto di procurarsi una candela, un palloncino o una lanterna da far volare in cielo. La fiaccolata è stata organizzata dai colleghi di lavoro della DHL. Palloncini e lanterne volanti saranno lasciati liberi di salire in cielo e portare al giovane il saluto delle molte persone che l’hanno conosciuto e apprezzato.

Il più giovane volontario del locale gruppo di protezione civile è mancato un anno fa, colto da malore. Il ragazzo è stato male e ha perso la vita in soli tre giorni, a nulla sono valse le cure. E la comunità era finita nello sconforto.

Lo si ricorderà l’11 marzo, la data in cui il volontario avrebbe dovuto partecipare alla prova di soccorso organizzata a Sant’Angelo Lodigiano per la protezione civile. E’ stato in concomitanza che è giunta la terribile notizia. Alla fiaccolata parteciperanno i colleghi di lavoro, una cinquantina di volontari delle tute gialle, la sindaca Oriana Ghidotti e le autorità locali.