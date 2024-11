Auto va a fuoco mentre è in viaggio: il conducente si salva

Borghetto Lodigiano, 10 novembre 2024 – Una vettura totalmente carbonizzata e un'altra in un fossato. È il bilancio della notte tra il 9 e il 10 novembre 2024 nel Lodigiano. Alle 21 una squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco è intervenuta,con l'autopompa serbatoio nella frazione Vigarolo di Borghetto Lodigiano. Un'auto ha preso fuoco mentre era in marcia lungo la strada per Bargano. I motivi della combustione sono al vaglio. La vettura era alimentata a gasolio.

Il conducente, appena visto il fumo uscire dal cofano, ha accostato ed è sceso dall'automobile, senza farsi alcun male. I pompieri hanno spento l'incendio e messo in sicurezza la zona interessata, ma il veicolo si è completamente carbonizzato. Erano presenti, per gestire la viabilità, anche i carabinieri della compagnia di Lodi.

Alle ore 2.20 è poi arrivata una seconda richiesta di aiuto: questa volta è intervenuta una squadra del distaccamento volontario di Casalpusterlengo, sempre con una autopompa serbatoio e con un’ambulanza.

È stata segnalata un'auto fuori strada nel Comune di Cornovecchio, a lato della strada provinciale 27. Per cause in fase di accertamento la vettura è finita nel fossato adiacente la carreggiata, in quel momento privo di acqua. Ma all'interno dell'automobile non c'era nessuno. I carabinieri stanno facendo luce sull'accaduto.