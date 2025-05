Boccone in gola. Poliziotto salva anziana di 86 anni

Vice ispettore di polizia, in servizio alla Questura di Lodi, ha salvato la vita di una signora di 86 anni colpita da una crisi respiratoria per un boccone di toast bloccato in gola. L’intervento del poliziotto è avvenuto mercoledì poco dopo le 14.30 quando, mentre pranzava insieme a una collega in un bar poco distante dalla Questura, ha sentito qualcuno tossire affannosamente alle proprie spalle. La pensionata era in evidente difficoltà respiratoria. Il poliziotto ha compreso la gravità del caso, messo in pratica quanto imparato durante i corsi ed eseguito le prime provvidenziali manovre salvavita.