Berlusconi e Crema: una storia di incontri ravvicinati e speranze mancate Silvio Berlusconi ha avuto contatti con i cremaschi in diverse circostanze, dall'accordo per il Milan al candidato sindaco Maurizio Borghetti. Nel 2018 sembrava che sarebbe venuto a Crema, ma non se la sentì di confermare l'impegno. Una storia di grande intelligenza e dall'eloquio affascinante.