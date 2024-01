Bcc sbarca a Milano. Nuova direzione territoriale affidata a Mosca

In vista dell’apertura della prossima filiale di Milano (in viale Abruzzi, a febbraio), Bcc Lodi ha avviato la riorganizzazione interna con la creazione della Direzione Territoriale Milano, la cui guida è stata affidata a Roberto Mosca. Nella nuova direzione rientrano le sedi operative che afferiscono al territorio del Sudmilano, cioè Opera, San Giuliano, San Zenone e Sordio, cui si aggiungerà quella di Milano. La nuova direzione si occuperà di tutte le attività gestionali del Sudmilano, riferendo direttamente al direttore generale Fabrizio Periti. Roberto Mosca, 45 anni, lodigiano, originario di Lodi Vecchio, è residente a Montanaso, vanta una lunga esperienza nel mondo bancario locale. "La prossima apertura della nuova filiale Bcc Lodi a Milano rappresenta una sfida importante per l’istituto di credito e per la sua storia, anche se arriveremo nel capoluogo senza tradire la nostra filosofia di banca di prossimità, attenta alle relazioni e al territorio – spiega il direttore Periti –. Proprio per adeguare la struttura organizzativa interna della banca a questo passaggio, abbiamo potenziato gli uffici interni con l’enucleazione di una nuova autonoma divisione".