Barriere sui cavalcavia. Tempi più lunghi per i lavori

Ancora disagi, a San Rocco al Porto, per l’installazione di barriere protettive sui cavalcavia che attraversano il paese. I tempi per i lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza si stanno infatti allungando e sono state quindi prorogate le limitazioni della circolazione sui cavalcavia interessati. Dal 21 febbraio c’è stata una modifica temporanea della viabilità, in corrispondenza dei cavalcavia autostradali di San Rocco al Porto. Tutto per lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza. Il termine presunto di fine intervento era fissato il giorno 22 dicembre, ma in una nota, pervenuta al Comune, il giorno 5 del mese, l’impresa appaltatrice dei lavori, cioè Imera Srl, con sede a Pieve Emanuele, nella persona del direttore tecnico Domenico Salamone, ha chiesto la proroga dell’ordinanza 9/2023, valida fino al 30 giugno 2024.

Di conseguenza, fino a quasi l’inizio dell’estate, gli automobilisti e i pedoni dovranno pazientare. Per consentire il completamento delle opere, il Comune ha quindi deciso di prorogare le prescrizioni viabilistiche contenute nell’ordinanza. Significa che sui cavalcavia autostradali delle località Cantaranella (numero 52), Pontini (numero 53) e Contesse (numero 54) , dalle 5, alle 21, è istituito il senso unico alternato di marcia, regolato da un semaforo. Invece, dalle 21 alle 5, vige il divieto di transito di tutti i veicoli e i pedoni. P.A.