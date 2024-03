Bando Bioclima, più verde sul territorio di Lodi

Camairago (Lodi), 26 marzo 2024- Sono partite le piantumazioni finanziate dalla cordata Parco Adda sud e Provincia di Lodi, nell’ambito dal Bando Bioclima. Si lavora lungo la ciclopedonale della strada provinciale 27, tra Camairago e Castiglione d’Adda e sulle spiagge di Boffalora D’Adda.

Il progetto prevedeva: 7.800 metri quadrati di nuovi prati e 2.500 mq nuovi arbusteti, con posa di piantine di specie utili ai pollinatori, su superfici precedentemente diserbate; 11.000 mq di arricchimenti floristici con semina di specie appetite agli impollinatori e con fioritura scalare su prati già esistenti ma gestiti precedentemente in modo intensivo.

Ad agosto era stato approvato il progetto esecutivo, con alcune modifiche: adeguamento dei prezzi di tutti gli interventi previsti; posa di una siepe, anziché di nuclei arbustivi, presso la beeway Castelgerundo – Castiglione d’Adda, come soluzione tecnica più adeguata agli obiettivi di progetto; piantine erbacee presso le spiagge fluviali di Boffalora, in sostituzione della trasemina, con maggior contenimento di specie invasive; calibratura dei costi del monitoraggio ambientale sulla base dei dati aggiornati.

“I mutamenti dell’assetto climatico condizionano anche la vita dei vegetali e degli animali. Gli ecosistemi stanno subendo repentine modificazioni, microhabitat stanno soccombendo all’avanzata di specie alloctone o alla dominanza di specie rustiche e adattabili- spiega il presidente del Parco Adda sud Francesco Bergamaschi-Si aggiungono banalizzazioni ecologiche legate a pratiche agricole intensive e monocolture, inquinamento atmosferico, inquinamento delle acque profonde e superficiali, uso di pesticidi”.

In questo scenario ne fanno le spese per prime specie di flora e fauna poco visibili o non note ai più, ma che svolgono ruoli importantissimi nell’assolvimento di servizi che, il capitale naturale, elargisce, a vantaggio del genere umano (i cosiddetti servizi ecosistemici). Le stesse specie sono anche ottimi indicatori di qualità ambientale.

Il Parco Adda Sud, in sinergia con la Provincia di Lodi e con il supporto dell’Università di Milano, Facoltà di Medicina Veterinaria, sede di Lodi e della Rete di Agricoltura sociale dell'ATO di Lodi e San Colombano al Lambro, vuole agire per accendere i riflettori su queste problematiche, portare consapevolezza e conoscenza scientifica.

Grazie al Bando BioClima saranno preservati due ambiti lungo il corso dell’Adda, all’interno della zona spiagge fluviali di Boffalora D’Adda, uno dei siti a maggior valore naturalistico di tutto il Parco, e un corridoio di reliquati prativi, lungo la pista ciclopedonale e la strada provinciale che uniscono Cavacurta di Castelgerundo a Castiglione d’Adda. Si tratta di un’area caratterizzata da urbanizzazione diffusa e agricoltura intensiva. Paola Arensi