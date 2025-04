Banda dei forzieri. Altro colpo in casa

Torna la banda delle casseforti. Colpo grosso dei soliti ignoti nel rione Don Bosco a Codogno. Il blitz è avvenuto, secondo quanto appreso, tra il 20 e il 21 aprile scorsi. I ladri sono penetrati in un’abitazione di via Tansini e, trovata la cassaforte, sono riusciti ad aprirla e l’hanno svuotata. Un bottino cospicuo, anche se non dichiarato. Sono poi riusciti a dileguarsi prima che i padroni di casa si rendessero conto dell’accaduto e chiamassero i carabinieri che hanno avviato le indagini.