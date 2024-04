Lodi, badante ruba gioielli agli anziani che assiste e li rivende ai compro-oro: arrestata

Una badante di 47 anni è stata arrestata a Lodi dalla polizia con l’accusa di aver derubato gli anziani a cui prestava assistenza. La donna, originaria dell’Europa orientale, avrebbe sottratto gioielli di vario tipo per poi rivenderli a diversi compro-oro del Lodigiano.

Gli agenti hanno notato delle compravendite sospette ispezionando i registri di alcuni compro-oro, notando delle transazioni eseguite sistematicamente dalla stessa persona di monili d’oro con incisioni nominative, riconducibili a più persone anziane.

Indagando sul fatto, hanno scoperto che i medesimi proprietari dei preziosi rivenduti presso i compro-oro erano anche assistiti dalla stessa donna. Inoltre, in diverse occasioni, la badante aveva utilizzato, non autorizzata, il bancomat di una delle vittime, prelevando diverse migliaia di euro. La donna è stata arrestata e, su disposizione del giudice per le indagini preliminari, posta agli arresti domiciliari.