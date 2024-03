Azione, Nicoletta Serra nominata coordinatrice per la provincia

Ufficializzata ieri, a Lodi in sala Granata, la nomina di Nicoletta Serra a coordinatrice provinciale di Azione. Per l’occasione era presente anche l’onorevole Fabrizio Benzoni, segretario regionale e deputato del partito. "Abbiamo due obiettivi – ha spiegato Benzoni –: allargare il partito, facendo iniziative pubbliche e private dialogando con il territorio, e strutturarci come casa accogliente per chi ancora non ha trovato una casa politica". La Serra, consigliera comunale di minoranza a Codogno, ha aggiunto: "È un importante impegno per me, di cui sono contenta, vogliamo operare nei temi vicini ai cittadini, abbiamo incontrato oggi il direttore generale di Asst, presto faremo incontri con anche le associazioni di categoria". L.P.