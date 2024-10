Auto a Gpl va a fuoco lungo la A1 all’altezza di Villanova: carreggiata nord chiusa

Villanova del Sillaro (Lodi), 4 ottobre 2024 – Si incendia un’auto alimentata a Gpl, carreggiata chiusa per consentire le operazioni di soccorso. Disagi, nella prima serata di oggi, 4 ottobre, a Villanova del Sillaro. Per cause sconosciute, ha preso fuoco una vettura Fiat 500, alimentata a Gpl, in marcia lungo il tratto lodigiano dell’Autostrada del Sole Milano-Napoli.

Il conducente ha visto fumo uscire dal vano motore all’altezza del chilometro 29, in direzione nord e ha quindi accostato, lasciando l’utilitaria sulla corsia di emergenza. Se l’uomo si è messo in salvo, per fortuna senza ferirsi, il mezzo è finito completamente carbonizzato. I vigili del fuoco sono presto arrivati con un’autopompa serbatoio e hanno spento le fiamme. Il fuoco aveva ormai lambito tutta l’autovettura. Intanto la carreggiata nord è stata chiusa per permettere le operazioni di spegnimento e alle 20.35 circa è stata riaperta una corsia di sorpasso. Sono arrivate sul posto sia la Polizia Stradale, che sta gestendo la viabilità e gli incolonnamenti dovuti alla chiusura e personale di Autostrada per l'Italia.