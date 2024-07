Auto finisce nel fossato pieno d’acqua

Schianto tra due auto, una finisce nel canale pieno d’acqua. Mattina di incidenti, ieri, nel Lodigiano e raffica di interventi dei vigili del fuoco. Le chiamate sono arrivate per scontri, crolli, alberi pericolanti, incendi. E le squadre hanno fatto la spola. Dopo le 7, sulla strada provinciale 115 di Lodi Vecchio, due auto si sono scontrate e una è finita ribaltata in un fossato. Feriti, per fortuna lievi, due uomini di 45 e 26 anni. Il mezzo è stato poi recuperato dai vigili del fuoco, arrivati dal comando Provinciale di Lodi con una autopompa serbatoio e una autogru. Poco dopo, sulla provinciale Mantovana 234 di San Colombano al Lambro, frazione Mostiola, un bilico è uscito dalla sede stradale e il conducente, intrappolato in abitacolo, ma non incastrato, è stato liberato dai pompieri. Alle 8.10 squadre del comando provinciale di Lodi sono intervenute con autopompa serbatoio a Lodi, in via Marco Polo, con la scala, per accedere nell’appartamento al primo piano. Un uomo era caduto in casa e non riusciva ad alzarsi. Il malcapitato era cosciente ed è stato affidato ai sanitari del 118 .

In via Costeo, a Lodi, un principio di incendio di un tetto di una villetta in ristrutturazione è stato spento dagli operai del cantiere. I pompieri hanno quindi bonificato la copertura e verificato che l’immobile non avesse subito danni strutturali. Ad Abbadia Cerreto, in via Abbazia, l’incendio di un condizionatore: ha preso fuoco il motore sul balcone. I pompieri hanno inoltre messo in sicurezza alberi pericolanti in via Dei Boschi a San Colombano al Lambro e spento un incendio negli spogliatoi di una attività di San Martino in Strada, via De Andrè. Fortunatamente il fuoco, estinto, era limitato all’armadietto. Sono arrivati anche i carabinieri per i dovuti accertamenti sull’accaduto.

Paola Arensi