Athletic Pavia, dal degrado alla cittadella dello sport, 300 iscritti e progetti in Africa

Un’area di forte degrado, nei pressi del cimitero di San Giovannino, ha ripreso a vivere grazie ai privati. I 24mila metri quadrati sono stati ceduti in concessione dal Comune a una società sportiva nata per insegnare calcio ai ragazzini coniugando educazione e competenza. Al posto della vecchia struttura dismessa è sorta una cittadella dello sport dove ogni settimana transitano circa 3mila persone unite dalla stessa passione ed è una delle realtà calcistiche più importanti del territorio. "Siamo partiti allenando i nostri figli – spiega il presidente di Athletic Pavia, Fabrizio Salvucci – e dopo soli 10 anni oggi siamo orgogliosi di avere circa 300 iscritti, 17 squadre coprendo tutte le categorie e siamo riconosciuti da anni come Scuola calcio federale. La nostra visione è di crescere oggi, attraverso i valori dello sport, quelli che saranno adulti migliori domani. Crediamo che ciò sia possibile attraverso una crescita condivisa con la comunità".

Partendo dai Piccoli amici alla Prima categoria, incluso un campionato juniores regionale e due campionati regionali per le annate 2009 e 2010 che si disputeranno a settembre, sono moltissimi i ragazzi che gravitano su via Stafforini. La squadra guidata da mister Garetti ha vinto il campionato provinciale 2008 per la categoria Giovanissimi. "L’anno prossimo – aggiunge il vicepresidente Goffredo Bevilacqua – puntiamo a rafforzare il nostro settore, continuando a investire sulla Scuola calcio". Ma Athletic è anche una storia di genitori e amici appassionati di calcio, che hanno realizzato un inno scritto dai genitori e cantato dai ragazzi. In collaborazione con il Clap di San Martino e La casa del giovane, offre a tutti un’opportunità di crescita sportiva. I colori di Athletic si trovano anche in Africa dove, con “Insieme per Ruzira“, si stanno costruendo un acquedotto, un ospedale, una scuola e un centro sportivo.

M.M.