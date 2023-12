Arrivati i finanziamenti attesi. I progetti socio-culturali potranno diventare realtà

Hanno raggiunto l’obiettivo tutti e quindici i progetti selezionati nell’ambito della seconda finestra dei Bandi 2023 dalla Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi, generando un valore complessivo di quasi 250mila euro. Grazie alle donazioni dei lodigiani verranno erogati a favore di queste iniziative complessivamente 161.559,14 euro, comprensivi di donazioni e contributo della Fondazione Comunitaria, che può avvalersi delle risorse territoriali messe a disposizione da

Fondazione Cariplo. "La risposta ai bandi territoriali da parte delle associazioni di volontariato, del Terzo Settore e degli enti locali del Lodigiano aveva già testimoniato il contributo fondamentale che il settore Non Profit garantisce all’intero territorio – dichiara il presidente della Fondazione Comunitaria di Lodi, Mauro Parazzi (nella foto)-. Il fatto che i cittadini abbiano concretamente deciso di sostenere i progetti testimonia ancora una volta la grande capacità dei proponenti di ascoltare i bisogni concreti della comunità e di darvi una risposta tempestiva".

Nel settore Sociale sono dieci le iniziative che presto prenderanno il via. L’Associazione Centro per la Famiglia di Lodi acquisterà un ecografo per il Consultorio Centro per la famiglia, che offre assistenza a donne fragili. La Fondazione di Partecipazione Casa della Comunità di Lodi realizzerà un progetto che garantisca il rifornimento di prodotti alimentari freschi per l’Emporio Solidale del Lodigiano, dove si rivolgono circa 1600 persone all’anno. L’Associazione Pierre di Lodi attiverà un corso di alfabetizzazione per ragazzi stranieri presso La Casa del Quartiere a San Fereolo a Lodi, la Cooperativa Emmanuele di Casalpusterlengo attiverà interventi educativi in un quartiere abitato da famiglie in situazioni di emarginazione. Gli Amici della Rsa e del Centro Diurno di Casalpusterlengo vogliono consentire agli anziani di sperimentare tour interattivi con 4 simulatori di bike console. Finanziate poi anche le proposte della Cooperativa Il Mosaico, de il Paguro di Lodi (percorsi di stimolazione per i bambini della scuola dell’infanzia per lo sviluppo linguistico/psicomotorio) e del Comune di Zelo Buon Persico (orti sociali). La Parrocchia Maria Madre del Salvatore di Casalpusterlengo vuole invece rendere un locale dell’oratorio adatto allo svolgimento di attività dedicate agli adolescenti. Infine l’ Associazione Laboratorio Nautilus di Lodi creerà un laboratorio musicale e poi un’orchestra per i giovani e le famiglie fragili. Ci sono poi progetti per il settore Cultura (tra cui l’ideazione e la produzione di tre nuovi appuntamenti al teatro di Tavazzano e reading teatrali organizzate dal Meic di Lodi). T.T.