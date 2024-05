Arredi della cella distrutti. Ex detenuto patteggia

Ha patteggiato quattro mesi di reclusione un ex detenuto della casa circondariale di Vigevano a processo per danneggiamento. Nel 2021, mentre si trovava detenuto nel carcere lomellino aveva distrutto gli arredi della sua cella. Assistito dall’avvocato Pierluigi Vittadini, ha scelto di patteggiare. Si aprirà invece giovedì il dibattimento per i sessantotto detenuti ed ex del carcere di Torre del Gallo rinviati a giudizio per devastazione e saccheggio in relazione ai disordini del marzo 2020. In quel periodo, in diverse carceri italiane i detenuti avevano protestato violentemente per le restrizioni imposte per prevenire il diffondersi del Covid. Novantotto gli indagati inizialmente: sette sono irreperibili, tre sono stati assolti e tre condannati con rito abbreviato, per dodici è stato disposto il non luogo a procedere, sessantotto andranno a dibattimento. Il processo si terrà all’aula dell’Annunciata a Pavia dato il grande numero di partecipanti previsto.N.P.