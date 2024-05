Aria salubre vicino alla centrale. A dirlo sono le api

Aria salubre secondo quanto dicono le api le cui arnie sono state installate dalla società “Apicoltura Urbana“ l’anno scorso nelle vicinanze della centrale a ciclo combinato di Sorgenia, che spicca nell’area ex Gulf tra Bertonico e Turano. Prima del termine della stagione apistica sono state infatti eseguite analisi chimiche sulle api e sui loro prodotti e il monitoraggio ha evidenziato, secondo quanto riferito da Sorgenia, non solo la salubrità degli insetti e dei loro prodotti, pane d’api, cera e miele, ma anche della qualità dell’aria e dell’area circostante. I 70 chili di miele prodotto a chilometro zero su tutti gli alveari installati sui siti del gruppo sono stati condivisi con dipendenti e partner. Il progetto è stato confermato anche per il 2024. Massimiliano Toro, Power Asset Director di Sorgenia afferma: "Le api hanno un ruolo essenziale negli ecosistemi. Ognuna visita in media 2.000 fiori al giorno entro 3 chilometri dall’alveare e, con due sole arnie, sono possibili fino a 18 milioni di micro-campionamenti al giorno".