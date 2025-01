Area commerciale sulle ceneri dell’ex discoteca Majorca. In primavera scatteranno i lavori preliminari

Si sblocca l’iter per il piano di rigenerazione urbana dell’ex dancing Majorca a Codogno: la società immobiliare, che ha acquisito la proprietà dalla Majorca srl, è pronta per gli ultimi passi prima di iniziare l’abbattimento della struttura e la ricostruzione a vocazione commerciale. Occorre ancora la firma della convenzione, l’erogazione della prima tranche di oneri perequativi al Comune e il rilascio del permesso di costruire: in primavera potranno cominciare i lavori preliminari e la realizzazione delle opere compensative. Al posto della nota discoteca degli anni Settanta sorgeranno un supermercato (si vocifera marchio In’s), un bar e due altri spazi per altrettanti negozi. Di fronte nascerà un posteggio alberato da 265 posti. Il Comune avrà in cambio la sistemazione della pista ciclabile di viale Marconi, due pensiline per i bus, una ciclabile tra l’ex Majorca e il parco Zinghetto e soldi cash.