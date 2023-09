Aprire un locale costerà meno

Tagliati i costi per poter aprire un locale pubblico a Casalpusterlengo. In Consiglio comunale è passata la norma che cambia il regolamento per l’insediamento delle attività di somministrazione, modificando un articolo. In pratica è stata abrogato l’obbligo per chi voleva aprire un bar o un ristorante di corrispondere al Comune una quota per i parcheggi non presenti in base alla metratura della propria attività, una sorta di monetizzazione. "La nostra è una norma anti desertificazione, un articolo del regolamento che abbiamo ritenuto fosse oggi anacronistico mantenere – ha spiegato il sindaco Elia Delmiglio – in alcuni casi i locali che aprivano dovevano corrispondere cifre molto alte per questa voce, anche diecimila euro. Abbiamo effettuato un percorso articolato coinvolgendo le associazioni di categoria".