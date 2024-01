Apre conto in Posta all’età di 101 anni. I responsabili le donano i fiori

Ha 101 anni, ma decide di aprire un conto all’ufficio postale di Codogno, Poste italiane le consegna un mazzo di fiori. Grande festa, giovedì mattina, per la centenaria di Caselle Landi Emma Teresa Cosi. La donna ha fatto un record a Codogno, la città in cui ha sede l’ufficio postale cui la donna si è rivolta. La pensionata compirà 102 anni ad aprile e ha tanta voglia di vivere. Dopo l’apertura del conto, trattandosi di una delle più longeve clienti italiane, la signora è stata celebrata da Christian Santonocito (direttore di Filiale della provincia di Lodi) e Pinuccia Prazzoli (consulente dell’Ufficio Postale di Codogno), che le hanno portato a casa un mazzo di fiori. Un gesto di ringraziamento per la fiducia accordata. "E’ una delle clienti di Poste italiane più longeve della provincia e della Penisola italiana, e per ringraziarla della fiducia che ha riposto nella nostra azienda, siamo andati noi da lei, per trascorrere qualche momento di festa" hanno ribadito i dipendenti di Poste, emozionati per la piacevole mattinata. P.A.