Canile lancia appello per 72 cani senza cibo: scatta la solidarietà da Lodi

Lodi, 31 luglio 2023 – Non avevano più da mangiare per i 72 cani ospitati presso il canile rifugio gestisto dall’associazione Una luce fuori dal lager, situato ad Uboldo, in provincia di Varese, a circa 15 minuti da Como e Monza. Così hanno lanciato un appello per raccogliere il ‘food’ per gli amici a 4 zampe. E Lodi ha risposto prontamente.

Alessio, che gestisce il canile varesino, chiedeva soprattutto cibo ‘umido’ e materiale di pulizia per il centro.

L’associazione si autofinanzia e negli ultimi 2 anni, a causa della crisi economica, ha visto ridursi gli aiuti ma continua a impegnarsi per salvare i cani dai ‘lager’, specie del centro e Sud Italia, e permettere loro di rimettersi in forma e di vivere al meglio. Inoltre ha subito dei danneggiamenti a causa del maltempo.

Così è partita la richiesta di aiuto sia per eventuali adozioni, sia per la raccolta di cibo o per possibili donazioni (è possibile scrivere a [email protected]).

Non ha esitato a mettersi in pista Tamara Majocchi, dog sitter di Lodi, da sempre impegnata in prima linea per gli animali in genere, i cani in particolare. E insieme a Fauna Laudense ha raccolto mangime e altri generi di prima necessità che sono stati consegnati al canile di Uboldo, per la gioia dei gestori e volontari e soprattutto degli amici a 4 zampe.

"Donare è nutrimento”

Ad impegnarsi nella raccolta sono stati, con Tamara, Adelia, Anna, Simona, Marisa, Ettore, Giovanni, Stefano, Silvio, Stefano B. e Filippo. "Anche se siamo in periodo di ferie Lodi – ha risposto il gruppo variegato di persone amanti dei pelosi – abbiamo portato gli aiuti al canile. Chi ama gli animali c'è sempre e riesce ad attivarsi , senza se e senza ma. Giro di telefonate e messaggi WhatsApp, pubblicazioni sui social ed ecco l'aiuto, cibo, ed altri generi che sono stati raccolti, caricati in macchina e consegnati. Donare è il nutrimento dell'anima”.

In particolare sono stati Filippo ed Ettore a recarsi a proprie spese ad Uboldo e a consegnare il materiale raccolto a Lodi a Cristina (con loro nella foto): 60kg di crocchette, 25 scatole di umido, 3 confezione di candeggina, 4 scatole di guanti, 15 kg di riso, pettorine, guinzagli, collari, spazzole.