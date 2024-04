Appalto aggiudicato ad agosto, lavori fermi

Lavori “lumaca“ per la nuova rotonda che sta per sorgere tra il tratto della provinciale 234 e via Varalli, verso la frazione Maiocca: basti pensare che l’aggiudicazione dell’appalto è datata agosto 2023, esattamente otto mesi fa. La forma del rondò non si vede ancora e sono stati effettuati solo i lavori preliminari come il taglio delle piante sul ciglio stradale e lo sbancamento del terreno a lato della carreggiata. "Vi sono stati diversi contrattempi non ultimi quelli relativi allo spostamento di un tubo del gas e di uno dell’acqua, quest’ultimo che interferiva con l’angolo della futura rotonda – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici, Severino Giovannini (nella foto) –. Ora sembra tutto ok e i lavori dovrebbero riprendere in questi giorni, tempo permettendo". Complici però due ponti delle festività imminenti, si rischia che il cantiere possa ridecollare solo a inizio maggio. Poi, è stato assicurato al Comune dalla ditta, ci vorrà un mese per completare l’opera e dunque la nuova viabilità nella zona potrebbe essere realtà solo a giugno.

Dapprima la fornitura di materiali, poi i due intoppi dei sottoservizi ed altre grane legate agli interventi preliminari (come la procedura di esproprio su sette aree), hanno allungato i tempi. Alla fine dell’opera, sarà potenziato anche il sistema di pubblica illuminazione e sarà posata nuova segnaletica stradale. La durata dei lavori, da quando l’intervento è stato ufficialmente consegnato alla impresa vincitrice del bando (successivamente ad agosto 2023), avrebbe dovuto essere di cinque mesi. L’intervento ha goduto di un contributo di 400 mila euro stanziato dalla Regione. M.B.