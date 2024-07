Anpi Lodi, Roberto Nalbone nuovo presidente provinciale

Lodi, 22 luglio 2024- Dopo le dimissioni la storica presidente dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia Isa Ottobelli, la donna, particolarmente stimata, è stata resa presidente onorario.

La sostituirà Roberto Nalbone, già membro dell’ufficio di presidenza e componente della Sezione di Codogno. Mentre la nuova composizione dell’ufficio di presidenza provinciale, che affiancherà il neo eletto presidente, sarà la seguente: Gabriele Zuffetti vicepresidente vicario, Massimo Gatti vicepresidente, Omar Damiani vicepresidente, Angela Fasoli segretaria organizzativa e responsabile amministrativa.

Il tributo

Anpi intanto tributa tutti gli onori alla presidente uscente: “Isa Ottobelli ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica di presidente dell’Anpi Provinciale di Lodi, dopo averla ricoperta con dedizione, competenza e passione, per ben dodici anni, durante i quali ha saputo guidare il sodalizio con saggezza e coraggio, affrontando le sfide e le opportunità che si sono presentate, con lo spirito di chi ha a cuore i valori della Resistenza e della Costituzione” ha annunciato Anpi.

Per questo, il direttivo provinciale ha deciso all’unanimità di conferire a Isa Ottobelli il titolo di presidente onorario dell’Anpi Provinciale di Lodi, come riconoscimento per il suo contributo fondamentale alla associazione.

L’augurio

Lo stesso direttivo, riunitosi il 20 luglio, ha nominato come nuovo presidente provinciale, Roberto Nalbone. “Siamo certi che Roberto Nalbone saprà portare avanti con determinazione e coerenza la missione -spiegano in Anpi- in un momento storico in cui l'antifascismo è più che mai attuale e necessario. Gli offriamo la nostra piena collaborazione e fiducia, augurandogli buon lavoro e successo nella sua nuova carica”.