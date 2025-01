Ambulatorio fuori uso per l’incidente. Visite garantite

Medico rimasto senza l’ambulatorio della frazione dopo lo schianto di un trattore: "visiterà lo stesso, ma in paese". Lo garantisce Severino Serafini, primo cittadino di Massalengo, per rassicurare i pazienti del dottore di medicina generale Dario Patrini che, dopo l’incidente stradale avvenuto alle 16 di mercoledì, si è trovato senza l’ambulatorio della frazione Motta Vigana: "Riceverà nell’ambulatorio di via Di Vittorio, non più nella frazione, fino a nuova comunicazione, perché l’edificio è stato dichiarato inagibile e messo parzialmente in sicurezza, in attesa di nuove veridiche e interventi", continua.

L’immobile è rimasto danneggiato dopo lo scontro tra una vettura e un trattore, finito contro la vetrata dell’ambulatorio, lungo la strada provinciale 23 (tratto comunale di via San Colombano ndr) di Motta Vigana. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione. "Auguro pronta guarigione al conducente del mezzo agricolo, accompagnato in ospedale a titolo precauzionale. La strada è rimasta bloccata, con le dovute deviazioni e i disagi, fino alle 20, quando c’è stata la totale riapertura" aggiorna ancora il sindaco.

Ai due nuclei familiari costretti ad abbandonare le proprie case, il Comune ha trovato due appartamenti in strutture ricettive della zona. "Sono risultati inagibili anche l’ambulatorio, appunto e la vicina pizzeria, che dovranno rimanere chiusi fino al ripristino" fa sapere Serafini.

Paola Arensi