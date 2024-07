Allestiti due punti a Codogno per la diretta delle Olimpiadi

Le Olimpiadi a Codogno si possono vedere anche in centro. L’Amministrazione comunale del sindaco Francesco Passerini tiene alto il titolo, celebrato per tutto l’anno scorso, di Codogno Comune Europeo dello Sport. E lo fa sottolineando la vocazione della cittadina "per questa lingua universale che fa stare bene, aggrega, diverte".

Questa volta il Comune fa da eco alle Olimpiadi in Francia. E così l’Amministrazione ha deciso di trasmettere la kermesse sportiva in diretta in due punti della città: sul pannello informativo di piazza XX Settembre e sul monitor dello Sportello amico, all’ingresso del municipio. E così sarà fino al termine delle competizioni. "L’amore per lo sport e lo spirito sportivo della nostra comunità permangono e quindi trasmettere la diretta delle Olimpiadi, massima sintesi del mondo dello sport, ci sembrava il modo migliore per continuare a valorizzare questa lingua universale – spiega ancora Passerini – Speriamo che qualche atleta del territorio riesca a primeggiare ma comunque mi piace sapere che, passeggiando per la città o recandosi in municipio , i nostri concittadini potranno appassionarsi alle Olimpiadi insieme al resto del mondo".

Già diversi cittadini hanno scoperto la piacevole novità e qualcuno si è soffermato a guardare le varie discipline durante l’aperitivo in compagnia di venerdì. L’idea piace anche agli anziani e alle famiglie, dato che i primi baby sportivi di Codogno, spesso iscritti alle numerose società locali, sono i bambini.

P.A.