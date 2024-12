All’Emporio arrivano consigli per pasti più sani

Decolla il progetto “Consigli per un pasto sano”, realizzato dalla Fondazione Casa della Comunità, che gestisce l’Emporio Solidale Don Olivo Dragoni, in collaborazione con Asst Lodi e pensato per i più vulnerabili che si rivolgono proprio alla struttura di via Pace di Lodi. L’idea è nata la scorsa primavera dopo la visita all’Emporio del direttore generale dell’Asst di Lodi, Guido Grignaffini, e del direttore sociosanitario, Silvana Cirincione. All’Emporio accedono oggi circa 2mila persone in difficoltà economica, le quali - attraverso una tessera a punti - possono fare la spesa gratis, grazie a prodotti recuperati dalla grande distribuzione organizzata locale e da enti che combattono lo spreco alimentare. L’obiettivo del progetto è promuovere una cultura alimentare sana e comportamenti corretti durante la spesa, aiutando gli utenti a gestire meglio i punti a disposizione e a seguire i principi della dieta mediterranea. Volontari dell’Emporio e 28 fruitori (selezionati perché hanno famiglie con figli) sono stati anche “formati” da dietologhe e nutrizioniste dell’Asst. "È comprovato che una corretta alimentazione diminuisce il rischio di malattie – ha ribadito la dottoressa Simonetta Protti –, il nostro compito è crearne la consapevolezza". "Abbiamo cercato di fare capire con linguaggio semplice – ha detto Silvana Cirincione, direttore sociosanitario dell’Asst Lodi – perché mangiare in un certo modo è meglio. Abbiamo anche messo cartelloni nell’emporio che lo spieghino in poche parole". "L’impegno – ha evidenziato Grignaffini – è tramandare una cultura di uso responsabile del cibo". "Già la tessera a punti – ha concluso Lorenzo Musitelli, responsabile area cibo dell’Emporio – è un modo per responsabilizzare, ora proviamo a offrire alle famiglie un piatto completo". L.P.