Alberi collassano sulla provinciale dopo il temporale

Forte temporale nel Lodigiano, precipitano al suolo alcuni alberi. Alle 23.25 di lunedì i vigili del fuoco del Comando provinciale di Lodi sono intervenuti con un’autopompa serbatoio nel Comune di Turano Lodigiano. Alcuni automobilisti in transito lungo la provinciale 26 avevano allertato il 115 e richiesto un intervento per alberi caduti sulla sede stradale. Fortunatamente, nel cadere, probabilmente sollecitate dal vento, le piante non sono cadute sulle auto di passaggio e non ci sono stati feriti. Il traffico però è stato momentaneamente bloccato per consentire la rimozione dei tronchi dalla carreggiata. Lo hanno fatto i pompieri, per poi mettere in sicurezza la tratta e riaprire il passaggio. Tutto si è risolto senza particolari disagi perché, essendo notte, i veicoli in transito erano pochi. La caduta degli alberi, nel territorio, negli ultimi mesi ha messo a dura prova pompieri e protezione civile. Il continuo maltempo ha reso infatti ormai abituali interventi di questo tipo. E crescono i volontari specializzati nell’utilizzo delle motoseghe. P.A.